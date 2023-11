Devi ritirarti | il folle attacco a Jannik Sinner | chi si scatena contro il tennista

(Di sabato 18 novembre 2023) È l'uomo del momento,. Agli Atp Finals di Torino si gioca la semifinaleDaniil Medvedev, una semifinale che ha guadagnato sul campo, battendo anche Holger Rune nel terzo match del girone, quando l'accesso al turno successivo era già certo. Insomma, ilaltoatesino ha onorato lo sport: si è battuto con tutte le sue forze e ha vinto anche quel match al terzo set. Durante la partita col danese,ha accusato dei problemi alla schiena: continuava a toccarla, in alcune circostanze la sofferenza era evidente, tanto che Adriano Panatta nel corso della telecronaca ha anche ipotizzato che se il match fosse stato a Dubai e non a Torino,si sarebbe ritirato. Questo anche perché, come detto, la qualificazione era già in cassaforte. E invece ...

... come in ogni dopo pranzo che si rispetti, come in ogni primo pomeriggio in cuirimetterti in ... o portarti io quei sacchi della spesa, o scendere ala posta, o passarti in farmacia, o ...

Jannik Sinner "Devi ritirarti": il folle attacco, chi si scatena contro il campione Liberoquotidiano.it