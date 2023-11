De-escalation priorità a Gaza | stabilità obiettivo del G7 Parla Speranzon FdI

Leggi su formiche

(Di sabato 18 novembre 2023) In una situazione difficile come quella del contesto israelo-palestinese, l’azione del governo Meloni è stata ferma e diretta all’. Così sostiene Raffaele, senatore di Fratelli d’Italia e membro della commissione Esteri/Difesa, che in questa conversazione con Formiche.net spiega quale è stato il filo conduttore dell’esecutivo, ovvero: “Favorire la de-, lavorare a pause umanitarie più lunghe, insistere sul rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas e tutelare la popolazione civile di, in particolare quella sfollata”. Quale la direzione seguita dall’esecutivo nel gestire la crisi in Medio Oriente? Innanzitutto il governo ha condannato con fermezza e senza alcuna ambiguità gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre. Hamas rappresenta oggi il principale ostacolo alla pace ...