Daniel Radcliffe spiega perché non ha diretto David Holmes | The Boy Who Lived | Non ero in grado

Leggi su movieplayer

(Di sabato 18 novembre 2023) L'attoreè produttore del documentario: The Boy Who, ma inizialmente era convinto di poter realizzarlo come regista.ha svelatonon hail documentario: The Boy Who, in cui si racconta la storia del suo stunt nella saga di Harry Potter che è rimasto paralizzato durante le riprese del film. Il progetto è stato distribuito negli Stati Uniti sulla piattaforma di streaming Max il 15 novembre. L'ammissione diDurante una proiezione di: The Boy Who, seguita da una sessione di domande e risposte, ...