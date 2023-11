Dalle riforme ad Atreju | Schlein ' marca' Meloni in vista europee

Leggi su agi

(Di sabato 18 novembre 2023) AGI - Ellydeclina l'invito di Fratelli d'Italia alla festa di. Giorgiarisponde che altri leader di sinistra, come Fausto Bertinotti, avrebbero risposto.controreplica che il Partito Democratico attendein parlamento sul salario minimo. "È quello il luogo del confronto". Al di là del tema di giornata, quello fra la premier e la segretaria del Pd è un botta e risposta che si protrae quotidianamente da una settimana. Da quando, cioè,ha portato 50 mila persone in Piazza del Popolo, a Roma. Una manifestazione che sembra avere rilanciato l'immagine della segretaria. Non sfugge ai dem, infatti, che subito dopo è stata proprio la presidente del Consiglio a "cercare" il confronto conreplicando alle parole che la ...