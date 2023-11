Dall’Atalanta alla Fiorentina | colpo di mercato già a gennaio

Leggi su rompipallone

(Di sabato 18 novembre 2023) Laprova il grandedi: il club viola vorrebbe portare a Firenze il giocatore dell’Atalanta già a. Il campionato è fermo, i match di Serie A non attirano l’attenzione dei tifosi ed ecco che le voci di calciosi inseriscono con più facilità all’interno dell’interesse pubblico. Il periodo della sosta per le nazionali è il migliore per i dirigenti delle società per lavorare senza l’ansia della partita che incombe. In Italia sono tante le squadre che vorrebbero apportare delle modifiche già neldi, soprattutto quei club che hanno a che fare con lunghi infortuni oppure lunghe squalifiche (come la Juve con i casi Fagioli e Pogba). Uno dei club che sta lavorando sotto traccia per trovare nuove soluzioni nella sessione ...