Dalla guerra in Ucraina ai migranti | così è andata in frantumi la sinistra tedesca Chi è Wagenknecht | scissionista che insegue la Afd

(Di sabato 18 novembre 2023) Il gruppo parlamentare della Linke, la, sarà sottoposto a scioglimento dal 6 dicembre. Un passo a cui è costretta dopo la scissione promossa da Sahrache ha annunciato la formazione di un nuovo partito che, se ci riuscirà, nel Bundestag conterà 10 deputati. Secondo i regolamenti del Parlamento tedesco un gruppo può essere composto solo da forze che non si fanno concorrenza – è il caso, ad esempio, delle formazioni di ispirazione cristianodemocratica Cdu e Csu – e deve essere costituito da un numero di deputati che rappresenti almeno il 5 per cento dell’assemblea. Nell’attuale Bundestag la soglia è di 37 persone e la Linke scenderà a 28. Occorre precisare che in tedesco si parla in effetti di scioglimento della “frazione parlamentare” perché l’ordinamento del Bundestag ammette anche una struttura più leggera ...