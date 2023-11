Dal 1° dicembre Google cancellerà milioni di account email

Leggi su quifinanza

(Di sabato 18 novembre 2023) La data dell’eliminazione di tutti gliGmail abbandonati è all’orizzonte. Come annunciato a maggio, l’1farà piazza pulita degli indirizzi di posta elettronica che risultano inattivi da almeno due anni. L’annuncio diL’obiettivo dell’operazione è eliminare la tipologia di indirizziattraverso i quali un utente in passato ha utilizzato l’ampio ventaglio degli strumenti di, poi abbandonati per passare a un altrodi posta, che funzione automaticamente come utenza per l’accesso ai servizi. “Se unnon è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo, è più probabile che venga compromesso – hanno spiegato da Mountain View – Questo perché glidimenticati o incustoditi spesso ...