Da noi…a ruota libera con Francesca Fialdini | gli ospiti di domenica 19 novembre

Leggi su tuacitymag

(Di sabato 18 novembre 2023) Approfondimenti, confronti,e storie, questo è il ricco menu del pomeriggio di19in tv per i telespettatori di Rai Uno. Si inizia, come sempre dopo pranzo con lo storico salotto di Mara Venier e la suaIn, poi arriveràpronta ai suoi faccia a faccia con i tantiche animeranno un’altra puntata di Da. Ma chi sono i personaggi che arriveranno nel talkle di Rai Uno per raccontarsi alla conduttrice, tra carriera e vita privata, ricordi ed aneddoti, curiosità e confessioni nella puntata di19di Da...