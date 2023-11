Da Bergamo al top | Sinner da urlo | è in finale alle Atp Finals 2023

Leggi su bergamonews

(Di sabato 18 novembre 2023) Torino. Una vittoria storica che lo innalza una volta di più nell’Olimpo del tennis italiano, nonostante la giovane età. Jannikschianta in tre set – 6-3, 6-7, 6-1 – il russo Daniil Medvedev, ottenendo così la seconda vittoria in carriera contro il numero 3 del mondo, entrambe nell’ultimo mese: un trionfo che regala al’accesso alladel ‘Masters’, le Atp. Non ci sono molti dubbi: la gara – in programma domani, domenica 19 novembre – rappresenta la partita più importante della carriera del tennista altoatesino. Fino ad ora, almeno. E poco importa se dall’altra parte del campo ci sarà Djokovic o Alcaraz (la seconda semiè in programma solamente questa sera d21). La semiè stata gestita dal talento italiano in modo magistrale, ...