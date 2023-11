Da Bergamo a Castione | andar per mercatini nel week-end

Leggi su bergamonews

(Di sabato 18 novembre 2023) Il Villaggio di Natale in Piazzale degli Alpini e idella Presolana. In Bergamasca cominciano i primi stands, bancarelle e casette dove trovare idee regalo in vista delle festività. Ecco la panoramica di quelli visitabili nel fine-settimana dal 17 al 19 novembre.Dal 17 novembre al 26 dicembre al Piazzale degli Alpini, a, sarà allestito il Villaggio di Natale con i tradizionali. Sarà aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 (i sabati e venerdì 8 dicembre fino alle 22; chiuso il 25). PROVINCIA Adella Presolana tornano i “di Natale”. Saranno aperti nelle seguenti date: 18 e 19 novembre, 25 e 26 novembre, 2 e 3 dicembre, 7, 8, 9 e 10 dicembre, 16 e 17 dicembre. Ecco il programma dettagliato. Sabato 18 ...