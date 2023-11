Curling | l’Italia femminile inizia l’Europeo con una sconfitta all’extra-end

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) Ha preso il via quest’oggi il percorso della squadraitaliana negli Europei di. Sul ghiaccio di Aberdeen (Gran Bretagna), le azzurre hanno fatto il loro esordio in questa 48ª edizione della rassegna continentale, affrontando la Germania. La formazione composta da Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei ed Elena Antonia Mathis si è presentata a questa competizione, con il desiderio di ottenere la quarta medaglia della storia, dopo o gli argenti del 1982 e 2006, nonché il bronzo del 2017. Le ragazze allenate da Violetta Caldart sono state sconfitte all’esordio per 8-11 nell’extra end. Una partita tra alti e bassi in cui le nostre portacolori non sono riuscite a massimizzare la loro prestazione come avrebbero voluto. La sfida èta con una mano rubata dalle tedesche, marcando ...