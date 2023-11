Curling | l’Italia annichilisce i Paesi Bassi per 10-1 nell’esordio agli Europei di Aberdeen

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) Buona la prima permaschile2023 di, scattati oggi ad, in Scozia: gli azzurri Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), con Alberto Pimpini come alternate, annichiliscono idi Wouter Goesgens, Laurens Hoekman, Jaap van Dorp ed Alexander Magan, con Tobias van der Hurk come alternate, sconfitti per 10-1 con incontro concluso dopo sei end. Gli azzurri conquistano il martello con un Last Stone Draw ai limiti della perfezione, e sfruttano l’ultima stone per marcare il primo punto. La condotta di gara degli azzurri è eccellente e così nel secondo endruba la mano mettendo a segno due punti per il 3-0. Ancora una volta ...