Curling femminile | l’Italia liquida la Turchia per 10-4 in otto end nella seconda sfida degli Europei

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) Pronto riscatto delagli2023 di, partiti quest’oggi ad Aberdeen, in Scozia: dopo la battuta d’arresto mattutina contro la Germania all’esordio, nel secondo turno le azzurre Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti), con Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) come alternate,no ladi Dilsat Yildiz, Oznur Polat, Ifayet Safak Calikusu e Berfin Sengul, con Mihriban Polat in qualità di alternate, con il netto score di 10-4, maturato dopoend di gioco. Laconquista il martello sfruttando un brutto tiro di Elena Antonia Mathis nel Last Stone Draw, ma l’ultimo tiro non aiuta le anatoliche, che nel primo ...