Curling | Europei Aberdeen 2023 | l’Italia parte bene e travolge 10-1 l’Olanda

Leggi su sportface

(Di sabato 18 novembre 2023) Ottimo avvio perdelmaschile aglidi, in Scozia. Gli azzurri, capitanati da Joel Retornaz e con gli ottimi Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, travolgono per 10-1all’esordio nel torneo continentale, conquistando un successo comodo in appena sei end senza dover proseguire oltre, dunque ben prima delle due ore di gioco., in vetta al ranking maschile, reduce dalle vittorie nel Tour Challenge e nel National (due tornei Grande Slam) in Canada, nonbenissimo nel primo end in cui è di mano: conquistiamo un punto, ma sprechiamo la grande chance di metterne a referto come minimo un altro. Gli oranje pasticciano tanto nel secondo end. Retornaz è preciso, malissimo invece Goesgens ...