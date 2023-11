Cuadrado punta Juventus-Inter! Lavoro extra ad Appiano – TS

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 novembre 2023)è fermo ai box da diverso tempo per un infortunio. Il colombiano è alper il recupero edritto a-Inter: le ultime da Tuttosport RECUPERO – Juanè alper il rientro dall’infortunio. Il colombiano, secondo quanto riferito da Tuttosport,a rientrare in gruppo la prossima settimana e strappare una convocazione per-Inter. Per fare ciò l’esterno è pronto a fare ‘gli straordinari’: nella giornata di oggi e di lunedì lavorerà adGentile, nonostante il riposo concesso da Simone Inzaghi. Fonte: Tuttosport – Simone Togna Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...