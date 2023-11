Cristina Chiabotto | sirena fuori stagione in bikini Le foto di Cuba con una persona speciale

Leggi su dilei

(Di sabato 18 novembre 2023) Una vacanza, raccontata attraverso leche condivide sui social.anche per lache è con lei: infattiè acon la sorella Serena e, dagli scatti pubblicati sui social, il viaggio al femminile è all’insegna della gioia, del relax e della bellezza. Un fascino che emerge in particolare da un’immagine, l’ultima in ordine di tempo che ha condiviso sul suo account Instagram, in cui la si vede stupenda come una, fasciata in un elegantissimo e particolarenero, con a fare da sfondo il colore straordinario del mare dei Caraibi.ci regala un look, d’effetto, accompagnato dal suo ...