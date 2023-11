“Cosa ha spinto Filippo ad uccidere Giulia” La criminologa e il movente dell' omicidio

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 novembre 2023)Cecchettin è morta. Flaminia Bolzan,e psicologa, commenta con La Nazione il quadroa tragedia in cui è indagato perTuretta: “Com'è possibile che la giovane non abbia colto prima nel comportamento diuna qualche pericolosità? Perché nonostante tutto crediamo sempre che a noi non possano capitare quelle cose brutte che ci narrano le cronache e tendiamo a pensare che se vogliamo bene a una persona lo possiamo continuare a fare anche in un modo diverso.aveva certamente una grande amicizia pere quindi non se ne è allontanata”. Laapprofondisce poi le tematiche relative apossa averl'uomo a compiere tale ...