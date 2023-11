Corriere dello Sport – Kelly per la difesa | Adams per l’attacco

Leggi su justcalcio

(Di sabato 18 novembre 2023) 2023-11-18 14:01:04 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: I due obiettivi principali del Milan per il mercato invernale sono chiari. Arriverà sia un difensore che un attaccante, i ruoli che meritano maggiore attenzione da parte della dirigenza nelle prossime settimane. Ina causa degli infortuni e delle assenze, in attacco per potenziale un reparto in cui segna solamente Olivier Giroud, e dove Luka Jovic per ora sta fortemente deludendo. Tra i primissimi nomi della lista c’è Akorattaccante del Montpellier, sia per caratteristiche tecniche che per costi. Il nigeriano, 24 anni a gennaio, è arrivato l’estate scorsa in Francia per 4,5 milioni di euro, ma ha già segnato sette reti in campionato. Il Montpellier non naviga in buone acque e ha bisogno del suo attaccante per salvarsi, ecco perché in ...