Corriere dello Sport – i quattro nomi nel mirino

(Di sabato 18 novembre 2023) 2023-11-18 14:06:04 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: BOLOGNA – Alejo Veliz alberga al primo posto per distacco nella lista delle preferenze del Bologna, ma solo attorno alla metà di dicembre gli uomini dell’area tecnica Giovanni Sartori e Marco Di Vaio e lo stesso Thiago Motta sapranno se questo argentino del 2003 potrà diventare una soluzione concreta alla riapertura del mercato di gennaio. Tra un mesetto, sì, non prima, perché soltanto allora Ange Postecoglou, allenatore del Tottenham, farà sapere al Bologna se il club inglese sarà disposto a cedere Veliz con la formula del prestito per consentirgli di giocare con maggiore continuità, alla luce del fatto che ora come ora non sta trovando spazi, e ciò lo rende triste, nonostante che sia in Premier League. Per quanto riguarda il giovane argentino va sottolineato come sarebbe felice di poter sbarcare a ...