Coppa del Mondo Pattinaggio di Velocità | Ghiotto ancora sul podio | è argento nei 5000 metri

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 18 novembre 2023) Pechino – A Pechino (Cina), la seconda tappa delladeldiha vissuto la propria giornata intermedia. Numerosi gli italiani scesi sul ghiaccio del National Speed Skating Oval, peraltro in gare sulle quali erano riposte aspettative elevate. C’era grande attesa soprattutto attorno a Davide(Fiamme Gialle), impegnato sui 5.000, distanza sulla quale, settimana scorsa a Obihiro, si era attestato alla piazza d’onore. Il vicecampione mondiale in carica si è confermato seconda forza in campo, battuto solamente all’olandese Patrick Roest, già vincitore della gara tenutasi sei giorni orsono in Giappone. Il ventinovenne azzurro ha chiuso la sua prova in 6’14”25, inchinandosi di 2”85 al detentore del titolo iridato, capace di fare la differenza ...