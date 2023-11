Coppa Davis 2023 | Gran Bretagna incerottata | Andy Murray dà forfait

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) Laperde un pezzo importante in vista delle finali di. Il capitano Leon Smith dovrà fare a meno di, che vede la sua stagionechiudersi anzitempo a causa di un problema alla spalla che, seppur di poco conto, lo costringerà a saltare gli incontri in programma a Malaga. “Ho patito un piccolo infortunio alla spalla, il che vuol dire che non potrò prendere parte alla. Sono devastato dal non poter far parte della squadra ma il mio obiettivo ora è rimettermi a nuovo ed essere pronto per la nuova stagione” ha affermato l’ex numero 1 al mondo e leader spirituale dei britannici in un post ripreso dalla pagina X (ex Twitter) di LTA. Continuano dunque le brutte notizie per la selezione ...