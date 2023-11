Contro la svolta fascista L' Unità | delirio e traveggole | la sconcertante prima pagina

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Surrealedell', che saluta come un trionfo lo sciopero indetto da Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieriil governo. Sciopero generale che invece è stato di sole 4 ore, dopo la minaccia di precettazione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini e l'intervento del Garante per gli scioperi, e che anche per questo ha visto una adesione limitatissima. Doveva essere un bagno di folla urlantela premier Meloni, sono stati quattro gatti. Per fortuna loro, non bagnati vista la clamenza del meteo. Il direttore Piero Sansonetti, che da qualche tempo ha preso in mano il fu giornale del Partito comunista, evidentemente non se n'è accorto o forse preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno. Qualcuno, nonostante tutto, si è presentato ad ascoltare i comizi dei leader di Cgil e Uil. ...