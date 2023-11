Continua il sogno alle Atp Finals | Sinner vola in finale

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 novembre 2023) TORINO (ITALPRESS) – E adesso non svegliateci. Il grandedi Jannike dell'Italia: al Pala Alpitour di Torino il 22enne altoatesino batte anche Daniil Medvedev e domani giocherà l'ultimo atto delle Atp. Dopo Tsitsipas, Djokovic e Rune, anche l'Orso moscovita si arrende alla legge della Volpe Rossa: 6-3 6-7(4) 6-1 dopo due ore e mezza di gioco. Un match che ha vistosfoderare ancora una volta un tennis magistrale, reggendo gli scambi da fondocampo e disegnando una varietà di colpi, soprattutto al servizio, che alla lunga sono diventati insostenibili per il rivale. L'azzurro non ci mette molto a prendere le misure, cancellando una palla break al terzo game e strappando la battuta a Medvedev in quello successivo, rimontando da 40-0. Da lì il set si mette in discesa fino ...