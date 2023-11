Conti pubblici | Fitto | ' confermata serietà e credibilità Governo e buon lavoro su Pnrr'

(Di sabato 18 novembre 2023) (Adnkronos) - "Il giudizio dell'agenzia di rating Moody's conferma, qualora ce ne fosse stato bisogno, lae lainternazionale della politica economica del presidente Meloni e del". Lo afferma il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il, Raffaele. "Un giudizio -aggiunge- che premia anche la capacità ed il senso di responsabilità con cui il ministro Giorgetti sta gestendo i, da ultimo con una legge di Stabilità che coniuga al meglio la necessità di stimolare crescita economica con l'opportunità di assicurare la stabilità e la sostenibilità delle finanze pubbliche". "Il giudizio di Moody's costituisce infine anche un importante ed autorevole indicazione sulla rilevanza del ...

L'agenzia ha lasciato stabile la valutazione sull'investiment rate (Baa3) del paese. Evitati rischi per i Btp. Il ministro dell'Economia: "Premiata la prudenza sui conti" ...ROMA Per reagire ai pesanti contraccolpi economici della pandemia e dell’aggressione russa in Ucraina, è stata decisa, a Bruxelles, la sospensione della “governance” sui conti pubblici – il tanto disc ...