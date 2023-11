Conti pubblici | Congedo Fdi | ' tutte agenzie promuovono percorso Governo Meloni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "È con soddisfazione che apprendiamo della conferma del rating Baa3 per l'Italia da parte dell'agenzia di rating Moody's. E siamo ancora più fieri per l'innalzamento dell'outlook da 'negativo' a 'stabile'.ledi ratingileconomico intrapreso un anno fa dal. Ci chiediamo come potranno reagire a queste felici notizie quelle forze politiche che hanno tentato di affossare l'Italia con misure pericolose -dal superbonus ai banchi a rotelle passando per il reddito di cittadinanza- che hanno rappresentato uno spreco di soldi sulla pelle dei cittadini". Lo afferma Saverio, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo Fdi in commissione Finanze.