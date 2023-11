Tennis : Alcaraz - 'contento di affrontare Djokovic - incantato da Sinner - per me un modello'

ha fatto emozionare anche Antonio. " E il numero uno - dice il tecnico, presente al Pala Alpitour per le semifinali delle Nitto ATP Finals - è ora può vincere il torneo. È al livello dei ...

Conte: "Sinner è il numero uno, ed è solo all'inizio" Corriere dello Sport

Antonio Conte: "Sinner può vincere, è come Valentino Rossi o Tomba" Corriere dello Sport

Il top è vicino, ma ancora non basta. Jannik Sinner è in finale alle Atp Finals, un risultato storico per il tennis italiano. Il 22enne ha battuto in semifinale il russo Daniil Medvedev in 3 set. "Sto ...L'allenatore è a Torino per godersi le giocate dei fuoriclasse del tennis mondiale: "Jannik straordinario, un vero numero uno" (video dell'inviato V. Minutiello) ...