(Di sabato 18 novembre 2023)di duealper ledelBoggio Lera di. Si tratta del terzo istituto scolastico in Italia a proporre tale iniziativa. L'articolo .

... l'eliminazione dell'Iva dagli assorbenti (e non solo la riduzione) e una distribuzione gratuita nelle scuole e nei luoghi di aggregazione e di cura, l'approvazione delsia ...

Congedo mestruale di 2 giorni al mese per le studentesse. E non vale l’assenza. L’iniziativa in un liceo di Catania Orizzonte Scuola

Due giorni di congedo mestruale, così il liceo Boggio Lera di Catania tutela le studentesse Repubblica TV

La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per l'attività eruttiva dell'Etna, che passa da bassa a media.Un liceo catanese ha riconosciuto il congedo mestruale per le studentesse: si tratta del terzo caso in tutta Italia. Si torna a parlare della città di Catania a livello nazionale e, fortunatamente, ...