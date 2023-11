Concorso Scuola Superiore di Pisa | 2 Posti per Ricercatori

(Di sabato 18 novembre 2023) Presso laUniversitariadi, è stato indetto unPubblico volto a selezionare candidati per l’occupazione di 2 posizioni di ricercatore a tempo determinato della durata di 6 anni a tempo pieno. Queste opportunità di ricerca sono destinate alla Classe accademica di Scienze sociali.diper 2LaSant’Anna diha avviato una selezione pubblica per la copertura di due posizioni di ricercatore/ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010. Le opportunità prevedono un regime di lavoro a tempo pieno con una durata di sei anni e sono collocate presso la Classe ...

Concorso scuola - bando e regolamento in arrivo : le ultime notizie. Domani riunione al Ministero. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE alle 16 : 30

Nuovi concorsi scuola - 30.216 posti ma c’è già autorizzazione per incremento. Quali classi di concorso avranno più posti

Concorso docenti secondaria - si sceglie la regione. Provincia e scuola si conosceranno in fase di assunzione - da luglio 2024

Concorso scuola secondaria 2023 : per i 24 CFU bisognerà indicare data di conseguimento - max 31 ottobre 2022

Concorsi scuola 2023 - perché così pochi posti per ciascuna classe di concorso?

...in undi scrittura creativa, realizzando una storia originale su Corto Maltese ed il primo posto è andato a 'In Persia, la Primavera di Corto Maltese' scritto dagli studenti della...

Concorsi scuola 2023, perché così pochi posti per ciascuna classe di concorso Orizzonte Scuola

Hanno atteso il buio e, nemmeno a notte fonda, si sono intrufolati al liceo scientifico in via Guicciardini. È successo a metà della scorsa settimana ...Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, gli interpelli pubblicati dalle scuole aggiornati a sabato 18 novembre.