Concorso Scuola 2023 | posti e requisiti | bando in arrivo

Leggi su quifinanza

(Di sabato 18 novembre 2023) Annunciato ilInfanzia e Primaria. Una notizia decisamente positiva, considerando come si faccia riferimento a un numero totale dida assegnare pari a 9641. Si tratta di dati emersi nel corso di un’informativa del ministero dell’Istruzione e del Merito, risalente al 15 novembre scorso. Nulla esclude che le posizioni disponibili possano in realtà aumentare, considerando la richiesta presentata al MEF per un implemento, connesso airesiduati dalle immissioni in ruolo dell’anno accademico in corso. Occorre attendere la pubblicazione delper conoscere esattamente i dettami del, con eventuali modifiche al numero già autorizzato.a ...