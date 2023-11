Concorsi scuola 2023 | non si può scegliere Regione con zero posti per la classe di concorso che ci interessa

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 18 novembre 2023): in arrivo i bandi sia per infanzia primaria che secondaria primo e secondo grado. Il centro Studi Orizzonteha realizzato in anteprima le tabelle per classi di, con idisponibili perdi/tipologia di posto per. I dati non sono ancora ufficiali e probabilmente saranno anche integrati con nuoviper i quali il Ministero riceverà autorizzazione. L'articolo .