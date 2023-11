Commento al Vangelo del 18 Novembre 2023

Leggi su fattidipaese

(Di sabato 18 novembre 2023) Il brano delsecondo Luca, capitolo 18, versetti 1-8, presenta la parabola dell’amico importuno, un insegnamento di Gesù sull’importanza della perseveranza nella preghiera. Questa riflessione è particolarmente significativa nel contesto della Festa della Dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, un momento in cui la comunità cristiana celebra l’importanza di questi due pilastri della fede. La parabola inizia con l’immagine di un giudice ingiusto che, pur non temendo Dio né preoccupandosi delle persone, alla fine cede alle richieste ripetute di una vedova. Questa donna persevera nella sua richiesta di giustizia fino a ottenere soddisfazione dal giudice insensibile. Gesù utilizza questa storia per far comprendere ai suoi discepoli che Dio, a differenza di questo giudice ingiusto, è pronto a fare giustizia ai suoi eletti che gridano verso ...