Come capire se nostro figlio ha bisogno degli occhiali con il ritorno a scuola

(Di sabato 18 novembre 2023) Con la fine dell’estate e delle vacanze è tempo di prepararsi alsui banchi die non si tratta solo di acquistare i nuovi libri e le divise, tra le preoccupazioni dei genitori dovrebbe anche esserci quella di controllare la salute visiva dei più piccoli. Secondo i dati forniti da Clinica Baviera, oltre il 25% dei bambini in età scolare ha qualche tipo di problema alla vista e, in molti casi, viene individuato in ritardo. In questa fase della vita è invece fondamentale una diagnosi precoce, poiché la maturità del sistema visivo viene raggiunta a circa sei anni, quindi è molto importante sottoporsi a una serie di controlli con uno specialista. L’ideale è seguire i consigli del pediatra e dell’oculista pediatrico e fargli fare un esame completo alla nascita, un controllo a sei mesi e successivamente visite biennali. Problemi visivi non ...