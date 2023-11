Colombia | donna colpita da fulmine mentre passeggiava sulla spiaggia | morta sul colpo - VIDEO

Unadi 34 anni è stata colpita e uccisa da un fulmine mentre si trovava sulla spiaggia di Boquilla a Cartagena, in. Laè stata soccorsa e portata in ospedale ma è morta poco dopo, per arresto cardiorespiratorio. Le autorità locali avevano diffuso un'allerta maltempo, invitando i cittadini a prendere ...

Dramma in Colombia: un fulmine colpisce e uccide una donna in spiaggia a Cartagena Repubblica TV

Tragedia in Colombia: la donna sulla spiaggia viene colpita da un fulmine Corriere TV

Si tratta di una 34enne intenta a passeggiare sul bagnasciuga. Nulla da fare per la poveretta, spirata poco dopo essere giunta all'ospedale di Cartagena ...Una 34enne venezuelana è stata colpita da un fulmine mentre si trovava su una spiaggia di Cartagena, in Colombia Come mostra il terribile filmato a circuito… Leggi ...