Claudio Fazzone | il senatore di Forza Italia indagato per corruzione | ma per usare le intercettazioni serve l’ok di palazzo Madama

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Ildi, presidente della Commissione Ambiente e coordinatore del partito nel Lazio, èdalla Procura di Latina perper l’esercizio della funzione. Lo riporta l’edizione romana di Repubblica. Gli inquirenti accusano il politico di aver ricevuto favori per far ottenere a una scuola paritaria di Fondi (il suo paese d’origine) la proroga di un corso finanziato con risorse pubbliche, nonché per interessarsi alla sistemazione lavorativa della figlia di un dirigente regionale, Massimo Luciano. Sia Luciano sia il responsabile della scuola sono indagati. Gli elementi di prova a carico delsono stati raccolti tramitedisposte nei confronti di altri soggetti: i pm ...