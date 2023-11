Clamoroso botto per Forza Italia | rinascita azzurra | ecco le ultime cifre

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Chissà, alla fine il testamento politico di Silvio Berlusconi si riassume in quella frase lì: «Chi ci crede supera tutti gli ostacoli» risuonata in ogni dove dopo la sua morte. Fatto sta chel'ostacolo più grande, ovvero scavallare la vetta del futuro, sta provando a vincerlo, mese dopo mese. E ieri in una conferenza stampa, il segretario nazionale Antonio Tajani ha fatto il punto sui risultati di questo percorso. «Molti pensavano che la scomparsa di Berlusconi avrebbe portato alla fine di», dice il vicepremier nell'atrio della sede nazionale del partito. «Invece Berlusconi ha creato un movimento di persone che ci credono e che non sono scappate, la cui reazione è stata: andiamo avanti e continuiamo a combattere. I risultati si vedono». Dopo i rientri eccellenti degli scorsi mesi (da ...