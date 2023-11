Clamoroso a Reazione a catena | vinti 45mila euro al primo colpo Pesante sospetto | Vedrete domani

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023): i campionissimi Ultravioletta escono di scena all'Intesa vincente, gli sfidanti Semiseri da Ponte nelle Alpi, nel Bellunese, soffiano il trono e soprattutto vincono alla Ultimaportandosi a casa alben. Una impresa con pochi precedenti e che, peraltro, non sembrava alla portata del trio almeno a giudicare dai commenti, tra l'incredulo e lo scandalizzato, di molti telespettatori. La liturgia parallela al quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni prevede che centinaia di utenti si ritrovino su X, l'ex Twitter, per commentare in presa diretta le imprese e le defaillance dei concorrenti, con toni spesso accesi se non addirittura cruenti. I poveri Semiseri non sfuggono alla gogna ...