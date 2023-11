Cisgiordania | cinque palestinesi uccisi da un drone israeliano a Nablus | le immagini dopo l’attacco

(Di sabato 18 novembre 2023)sono stati, e altri 7 feriti, in un’operazione dell’esercitonel campo profughi di Balata, vicino, in. Il numero dei morti è stato dato dall’agenzia Wafa, secondo cui “unha preso di mira con un missile il quartier generale di Fatah” nel campo. Secondo l’esercito di Tel Aviv è stato colpito “un nascondiglio usato dai terroristi coinvolti nella preparazione di un imminente attacco terroristico a civili e soldati israeliani”. Secondo la stessa fonte, tra gli“c’è Muhammad Zahed, un terrorista di”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

