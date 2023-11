Cinque minuti di reclusione per capire cosa significa vivere in una cella di San Vittore

Leggi su linkiesta

(Di sabato 18 novembre 2023) Quartiere Bicocca, Milano. Un edificio molto recente – come tutti qui – bianco, che corre pulito e ordinato lungo i marciapiedi di viale dell’Innovazione. Si entra qui, al BiM, uno spazio innovativo in cerca di una riqualificazione del quartiere che a trent’anni dalla sua creazione si riorganizza per rispondere alle nuove esigenze di chi lo vive e lo abita. Ma questa è un’altra storia. O quasi, perché BiM è un luogo ibrido che ospita anche l’arte e la cultura. Questa volta l’appuntamento è con “Extrema Ratio”, un’installazione di Caritas Ambrosiana curata da C41, nell’ambito degli incontri messi a punto dal Polo universitario penitenziario di Milano Bicocca per raccontare i suoi dieci anni di attività (dal 16 di ottobre fino al 19 novembre). Quello che mi porta al BiM è un’esperienza immersiva. Ammetto di essere un pochino distratta mentre percorro il corridoio a piano terra che ospita ...