Cina | vendite auto passeggeri marchi cinesi | +22 | 2% a gennaio-ottobre

(Di sabato 18 novembre 2023) Pechino, 18 nov – (Xinhua) – Ledio cinese sono aumentate del 22,2% su base annua nei primi 10 mesi di quest’anno a quasi 11,43 milioni di unita’, come mostrato dai dati del settore. La quota di mercato di tali veicoli ha raggiunto il 55,3% nel periodo, 6,6 punti percentuali in piu’ rispetto allo stesso periodo del 2022, secondo la China Association ofmobile Manufacturers. Nel solo mese di, sono stati venduti circa 1,49 milioni di veicolio cinese in, un balzo del 25,1% su base annua. Questehanno rappresentato il 59,7% delletotali di veicolidel Paese il mese scorso, in aumento di ...