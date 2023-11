Cina | Qinghai assiste a riduzione dei terreni desertici e sabbiosi

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 novembre 2023) Xining, 18 nov – (Xinhua) – La provincia cinese nord-occidentale delha registrato unadi 1,32 milioni di mu (circa 88.000 ettari) di territorio desertificato e di 1,59 milioni di mu di aree sabbiose negli ultimi cinque anni, come riferito ieri dalle autorita’ locali. Ilnon e’ solo una cruciale barriera di sicurezza ecologica per la, ma si distingue anche come una delle regioni di livello provinciale piu’ gravemente colpite dalla desertificazione, secondo il dipartimento provinciale delle foreste e delle praterie. Attraverso anni di sforzi, ilha identificato una serie di tecnologie di controllo della sabbia e modelli di gestione legati alla coltivazione di piantine, all’ancoraggio della sabbia, all’afforestamento e alla coltivazione di erba nelle aree ...