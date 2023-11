Cina | produzione energia mantiene crescita costante

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 novembre 2023) Pechino, 18 nov – (Xinhua) – Ladi carbone, petrolio greggio e gas naturale dellaha mantenuto unaespansione nei primi 10 mesi dell’anno, come mostrato dai dati ufficiali. Le compagnie minerarie nel Paese hanno prodotto 390 milioni di tonnellate di carbone a ottobre, in aumento del 3,8% su base annua. Ladi carbone nei primi 10 mesi dell’anno ha raggiunto 3,83 miliardi di tonnellate, superiore del 3,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo l’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Durante il periodo gennaio-ottobre, il Paese ha importato un totale di 380 milioni di tonnellate di carbone, in aumento del 66,8% rispetto all’anno scorso. Ladi petrolio greggio del Paese e’ cresciuta dell’1,7% su base annua durante il ...