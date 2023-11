Cina | cicogne bianche orientali rilasciate in natura a Tianjin 1

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 novembre 2023), 18 nov – (Xinhua) – Una cicogna bianca orientale plana nella zona umida del Qilihai a, nellasettentrionale, il 18 novembre 2023. Un totale di 11tratte in salvo e piu’ di 100 uccelli di altre specie sono stati rilasciati inoggi nella zona umida del Qilihai a, nellasettentrionale. La cicogna bianca orientale, un uccello migratore sottoposto a protezione nazionale di prima classe, e’ stata elencata come specie in pericolo dalla International Union for Conservation of Nature. Una dozzina di giorni fa, diversesono rimaste bloccate a causa di un’ondata di freddo che ...