Ciao Darwin 2023 | spuntano le categorie e i capitani | ecco le scelte di Paolo Bonolis

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 18 novembre 2023) Venerdì 24 novembredebutterà la nuova edizione di, la quale dovrebbe chiudere definitivamente il programma. Sarà una stagione all’insegna del divertimento, in quantoproporrà sfide tanto accese quanto opposte che avranno il compito di intrattenere e regalare anche momenti di serenità e riflessioni al pubblico italiano. In queste ore sono emerse leche si sfideranno durante l’edizione. Alcune saranno inedite mentre altre saranno veri e propri cult.: tutto pronto per il debutto Manca poco alla nuova edizione dii cui semafori verdi scatteranno venerdì 24 novembrein prima serata su Canale 5. Al timone la coppia ...