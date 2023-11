Chris Pine tornerà alla DC e alla Marvel? La risposta dell' attore

Leggi su movieplayer

(Di sabato 18 novembre 2023), star di Wonder Woman e Spider-Man: Un Nuovo Universo, si è espresso riguardo al suo possibile ritorno ai due franchise. Durante una recente intervista a ComicBook,si è espresso riguardo al suo possibile ritornoDC eha infatti interpretato il capitano Steve Trevor in Wonder Woman nel 2017 e nel sequel del 2020 Wonder Woman 1984. Per lainvece, l'ha doppiato Peter Parker in Spider-Man: Un Nuovo Universo nella variante Terra-1610 che viene uccisa da Kingpin. Durante l'intervista in occasione del suo ultimo film d'animazione Wish, gli è stato chiesto se sarebbe disposto a tornare in uno dei due franchise di fumetti. La ...