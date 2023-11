Chiesa si prende l’Italia e attende la Juve | l’ultima idea di Giuntoli per il rinnovo | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 18 novembre 2023) 2023-11-18 21:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrarenotizia di Calciomercato.com:si gode il proprio fuoriclasse. Federicoè stato il protagonista assoluto della sfida dell’Olimpico, vinta dagli Azzurri di Luciano Spalletti contro la Macedonia. Un successo che pesa come un macigno, in vista delpartita contro l’Ucraina, decisiva per la qualificazione a Euro 2024. La prestazione ‘micidiale’, partendo dalla fascia sinistra, non sarà sicuramente sfuggita a Massimiliano Allegri che, nell’ultimo periodo, ha schierato il classe ‘97 come partner d’attacco dei vari Vlahovic, Kean e Milik, in un reparto offensivo a due punte che lascia meno campo da solcare e meno spazio alle accelerazioni impetuose dell’ex Fiorentina. Ma le chiavi tattiche le lasciamo ...