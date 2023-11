Chiara Ferragni | trasloco nella nuova casa | Leone e il caos scatoloni Poi il messaggio per Giulia Cecchettin

Leggi Anche Fedez scende in piazza a Milano per le donazioni di sangue: maxi evento in Duomo Leggi Anchefa la sua prima donazione di sangue: 'Non abbiate paura, è veloce e indolore' Fedez era in piazza per promuovere la donazione del sangue, come ha fatto anche via social la moglie ...

Chiara Ferragni, Khaby Lame e gli altri: chi sono gli influencer più pagati al mondo Corriere della Sera

Chiara Ferragni, nei giorni scorsi, ha annunciato, tramite diverse storie postate sul proprio profilo Instagram, che il trasloco nella nuova casa nel cuore di Milano è ormai alle porte. L'influencer ...La notizia della morte di Giulia Cecchettin ha sconvolto tutti. Dopo i post su Instagram dei fratelli, nelle ultime ore moltissimi i personaggi della tv e dello spettacolo stanno condividendo ...