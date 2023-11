Chi sono gli ex amori di Giuliana De Sio | Elio Petri | Mario De Felice e Alessandro Haber

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 18 novembre 2023) L’amore nella vita diDe Sio non è mai mancato. Tra le relazioni note dell’attrice ciquelle conDe. Tre storie molte diverse e che l’attrice ha avuto in momenti differenti della sua vita. Il più grande amore della vita diDe Sio, tuttavia, resta. Di lui, l’attrice ha già parlato nelle precedenti interviste rilasciate proprio ai microfoni di Serena Bortone nel corso di Oggi è un altro giorno. “Litigavamo continuamente perché io a 20 anni non capivo cosa c’era nella mente di un 50enne. Adesso capisco perfettamente le sue parole di allora, eravamo molto simili ma ci volevano degli anni per capirlo”, le parole dell’attrice su ...