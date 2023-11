Che tempo che fa | Fazio intervista Achille Lauro

(Di sabato 18 novembre 2023) (Adnkronos) – Il cantantesarà tra gli ospiti di Fabionella puntata di 'Cheche fa' in onda domani, domenica 19 novembre 2023, su Nove.presenterà il suo nuovo singolo 'Stupidi ragazzi'. Tra gli ospiti del programma anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, e Antonio Albanese, con il nuovo film da lui diretto e interpretato, 'Cento domeniche'. 'Cheche fa', che ha registrato un vero e proprio boom di ascolti nei primi due appuntamenti, è in programma ogni domenica dalle 19.30 su Nove con Fabio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e da questa stagione anche Ornella Vanoni. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Fatti di Paese.

... e non a nascondere, i naturali cambiamentiil passare delcomporta'. Il make - up, ad esempio, "non è appannaggio solo delle più giovani - sottolinea l'esperto - Anche una donna agée, ...

Che Tempo che Fa, tutti gli ospiti domani (domenica 19 novembre) di Fabio Fazio: da Antonio Albanese ad Achill ilmessaggero.it

Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile PerugiaToday

Conseguenze: La mancanza di una routine segnala al corpo che è ancora tempo di attività, rendendo difficile il passaggio a uno stato di riposo. Soluzione: Creare una routine serale regolare, che ...“Il parere motivato della Commissione Europea in materia di concessioni di giovedì scorso indirizzato al Governo Italiano – scrive in una nota Legacoop Romagna – aggrava l’urgenza per il nostro Paese ...