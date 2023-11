Cgil-Uil | il presidio di Napoli contro la manovra | «La Campania pagherà il prezzo più alto»

(Di sabato 18 novembre 2023) L’appuntamento ieri aera in piazza Plebiscito per ildie Uil. Pubblico impiego, trasporti, sanità, scuola, vigilanza, pulizia e ristorazione, Consorzi di bonifica, i ragazzi assunti first appeared on il manifesto.

Manovra - Piras (Uiltec) : “E’ iniqua - in piazza del Popolo con Uil e Cgil per dire no”

Parallelamente alla mobilitazione nazionale indetta da, che oggi ha bloccato per 4 ore diversi settori del Paese, è andata in scena anche la protesta dei metalmeccanici, indetta da Fiom - Uilm . Come tengono a rimarcare gi organizzatori ...

Sciopero, Cgil e Uil riempiono la piazza: 'Il governo va a sbattere'. Salvini: 'Un flop' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Sciopero generale, Cgil-Uil: 60mila in piazza a Roma, governo ascolti. Salvini: «Sciopero un flop, ha vinto il ilmessaggero.it

4 minuti per la lettura Si è usata l’arma estrema contro una manovra che fa debiti per sostenere la base storica della Cgil colpita dall’inflazione in un Paese che ha il debito pubblico più alto in Eu ...Le organizzazioni sindacali di categoria FILCTEM CGIL, FLAEI CISL UILTEC UIL, convocate presso la Prefettura di Brindisi per espletare il tentativo di raffreddamento e conciliazione previsto dalle nor ...