Cesena-Lucchese domenica 19 novembre 2023 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici | convocati Continua l’emergenza in attacco per Toscano

Leggi su infobetting

(Di sabato 18 novembre 2023) Con il colpaccio sul campo dell’Entella firmato Donnarumma ildiha perfezionato l’aggancio in vetta alla Torres nel girone B della serie C e punta adesso ad issarsi in solitaria sfruttando l’impegno casalingo contro la. I romagnoli hanno ottenuto in Liguria la loro quarta vittoria esterna stagionale, approfittando di un avversario in crisi e che ha giocato per InfoBetting: Scommesse Sportive e